عرض رائعة المؤلف الإيطالي «جوزيبى فيردي» على المسرح الكبير بدار الأوبرا

تعرض فرقة «أوبرا القاهرة»، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، «أوبرا ريجوليتو»، رائعة المؤلف الإيطالي «جوزيبى فيردي»، على المسرح الكبير بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد، ومشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة، وذلك بداية من مساء الأربعاء وحتى الجمعة المقبل، بمناسبة مرور 154 عامًا على تقديمها لأول مرة في مصر خلال افتتاح قناة السويس عام 1869.

فرقة أوبرا القاهرة

أوبرا ريجوليتو كتبها فيردي مستلهما إياها من مسرحية فيكتور هوجو التاريخية «الملك يمرح»، ووضع نصها الغنائي، فرانسيسكو ماريا بياف وظهرت للنور للمرة الأولى بمدينة فينسيا الايطالية عام 1851 وحققت نجاحا باهرا ويتم أداءها باللغة الإيطالية وتصاحبها ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية على شاشات بالمسرح.

أبطال فرقة اوبرا القاهرة

يؤدى الأدوار الرئيسية الباريتون الروماني فلورين استيفان بالتبادل مع مصطفى محمد في دور ريجوليتو، السوبرانو رشا طلعت بالتبادل مع داليا فاروق في دور جيلدا، التينور التشيلي دييجو جودوي بالتبادل مع عمرو مدحت في دور الدوق، الباص باريتون عزت غانم بالتبادل مع أحمد الشيمي فى دور سبارافوتشيلى .

كما يؤدي دور الميتزوسوبرانو، الفنان نورستا المرغني بالتبادل مع أمينة خيرت وليلى إبراهيم في دور مادالينا جيوفانا، ورضا الوكيل في دور مونترومني.