أمسيات ثقافية تحت شعار «السيرة» تنطلق من المسرح القومي

صرح إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، بأنَّه في إطار دور المسرح القومي الثقافي والفني، سيتمّ إطلاق أمسيات ثقافية وفنية تحت شعار «السيرة»، تستعرض تاريخ القامات المصرية في كل المجالات بهدف التعريف بتاريخ هذه الرموز وتأثيرها في مسيرة التنوير في مصر عبر التاريخ.

إيهاب فهمي يعلن إطلاق أمسيات ثقافية

وأضاف إيهاب فهمي أنَّه من بين هذه الرموز على سبيل المثال: الدكتور أحمد زويل، الأديب العالمي نجيب محفوظ، الفيلسوف زكي نجيب محمود، الإمام محمد عبده، أمير الشعراء أحمد شوقي، الموسيقار محمد عبدالوهاب، الفنان زكي طليمات، الشاعر صلاح جاهين، الشاعر صلاح عبدالصبور، الفنان التشكيلي محمود سعيد، الشاعر فؤاد حداد... وغيرهم.

أمسية السيرة تبدأ بـ نجيب محفوظ

كما نوه «فهمي» إلى أنَّ أمسيات السيرة ستبدأ بالأديب العالمي نجيب محفوظ، والإمام محمد عبده، وأوضح الفنان إيهاب فهمي أن أمسية الشيخ الشعراوي كان مقررا لها أن تعرض لليلة واحدة ضمن إمساكية شهر رمضان، و طلبت لجنة القراءة إعادة الصياغة دراميا، وقد تم ذكره كمثال للأمسيات خلال مؤتمر الإعلان عن خطة البيت الفني للمسرح.

كما ستشهد الأمسيات تعاونًا بين الفرق الأخرى التابعة للبيت الفني للمسرح، بهدف إتاحتها لأكبر عدد من الجمهور لتعميق مفاهيم الوطنية والانتماء والفخر برموز مصر.

عروض المسرح القومي

جدير بالذكر أنَّ العروض التي سيقدمها المسرح القومي ستبدأ بمسرحية بجماليون «سيدتي أنا» إعداد وإخراج محسن رزق ويليها «صاحب الوردة» للكاتب عبدالرحيم كمال والمخرج احمد شوقي