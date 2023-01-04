DMC تبرز عدد «الوطن» عن مبادرة «المتحدة» لإحياء المسرح المدرسي

عرض برنامج «8 الصبح»، ن تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين عبر فضائية DMC، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن مبادرة إحياء المسرح المدرسي، بعنوان «بالتعاون مع المتحدة.. (التعليم والثقافة) تبحثان تنفيذ مبادرة إحياء المسرح المدرسي».

مباردة «المتحدة» تمنع تسلل أفكار التطرف والعنف للطلاب

وأكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، أهمية مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشأن إحياء المسرح المدرسي، قائلًا إنّ ترتيب وجدان الطلاب بشكل صحيح يجعل من الصعب تسلل ووصول أفكار التطرف أو الجريمة والعنف، أو أي قيم خارجة عن تقاليد الشعب المصري للطلاب.

أهمية اكتشاف مواهب ومهارات الطلاب

وأضاف «رفعت»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، أنّه من الضروري اكتشاف مواهب ومهارات وهوايات الطلاب المختلفة في جميع المجالات، سواء الرسم أو الشعر أو التمثيل وغيرها، لتنميتها وتشجيع أصحابها.