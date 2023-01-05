تعرف على مؤشر البورصة المصرية EGX30 والهدف منه

تسعى البورصة المصرية إلى نشر ثقافة الاستثمار في سوق رأس المال بين الجمهور بجميع فئاته، وأياً كان السبب الذي يدفع الفرد للاستثمار في البورصة، فإنه لابد من أن يكون لديه الحد الأدنى من الوعي والثقافة الاستثمارية التي تمكنه من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

وترصد «الوطن»، من خلال هذه السطور ماهية مؤشرات البورصة والهدف منها، ومؤشر البورصة المصرية EGX30.

ما هو المؤشر

ووفقًا لموقع البورصة المصرية، فإن مؤشر البورصة هو قيمة عددية لقياس أداء مجموعة من الأوراق المالية التي تعبر عن تحركات السوق، وتتعدد منهجيات إعداد المؤشـرات بما تعكس التنوع ويقدم الاختيارات المناسبة للمستثمرين ويساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية.

ما هو مؤشر البورصة المصرية EGX30

دشنت البورصة المصرية المؤشر الرئيس في 1 فبراير 2003 ليتضمن أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، ويتم ترجيحها برأس المال السوقي المعـدل بنسبة التداول الحر للأسـهم.

مميزات مؤشر البورصة المصرية EGX30

ويتميز مؤشر البورصة المصرية EGX30، بكونـه يتفـادى التركيز على صناعة بعينها ومن ثم يوفر تمثيلا جيدًا لمختلف الصناعات والقطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصري.

مؤشرات البورصة ترتفع

وكانت البورصة المصرية، استهلت تعاملات جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي، محققة مكاسب سوقية تجاوزت 19 مليار جنيه، وسط توقعات باتجاه مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، نحو مستوى مقاومة 16000 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، وقت كتابة التقرير بنسبة 2.93% إلى مستوى 16013.25 نقطة.