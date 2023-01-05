البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية 19 مليار جنيه مع بداية التداولات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع جماعي، محققة مكاسب سوقية تجاوزت 19 مليار جنيه، وسط توقعات باتجاه مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، نحو مستوى مقاومة 16000 نقطة.

صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في بداية التعاملات بنسبة 2.06% إلى مستوى 15877.64 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.02% عند مستوى 2941.14 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 1.17%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.17%، مع بداية التعاملات عند مستوى 4390.23 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.52% عند مستوى 2775.46 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 676.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 267.8 مليون سهم عبر تنفيذ 24.337 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 19 مليار جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة 19 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 1.032 تريليون جنيه.

ويتوقع حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أنّ استقرار مؤشر البورصة الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 15600نقطة، سيدفعه بهذا الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية إلى مستوى المقاومة الرئيسي وهو 16000نقطة.

وحققت البورصة المصرية رقما تاريخيا في المكاسب بجلسة أمس، استكمالا للأرقام التاريخية التي حققتها البورصة المصرية خلال عام 2022، حيث حقق رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال تداولات جلسة 4 يناير 2023، رقم تاريخي غير مسبوق وهو 1.013 مليار جنيه مصري.