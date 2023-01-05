فوضى في مطار بابوا غينيا الجديدة بعد توقف الرحلات بسبب نقص الوقود

تقطعت السبل بالآلاف من ركاب شركات الطيران عبر «بابوا غينيا الجديدة»، حيث أوقفت شركات الطيران التجارية الطائرات بعد توقف المورد الوحيد للمنتجات البترولية عن توفير وقود الطائرات.

وقالت شركة بوما إنيرجي، المورد الوحيد للوقود في البلاد، حسبما أوردت صحيفة «الجارديان» البريطانية، اليوم، إن النقص في الإمدادات يرجع إلى نقص العملة الأجنبية من البنك المركزي لبابوا غينيا الجديدة، المستخدم لشراء الوقود من الأسواق الدولية.

وبحسب الصحيفة، سادت الفوضى في المطار المحلي الرئيسي في العاصمة بورت مورسبي، بعد أن ألغت جميع شركات الطيران الكبرى رحلاتها الداخلية المجدولة، اليوم، كما تم إبعاد مئات الركاب من مطار جاكسون الدولي في العاصمة، ما دفع الركاب إلى مطالبة رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي بالتدخل، وقال مارابي، إن الوضع أصبح قضية أمن قومي، وطلب من بنك بابوا غينيا الجديدة وبوما إنيرجي حل المشكلة.