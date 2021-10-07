عودة حركة الطيران بين مصر والسعودية.. بشرى سارة للمدرسين

تطور جديد في ملف عودة الطيران بين مصر والسعودية لما كان عليه قبل قرار المملكة العربية السعودية فبراير الماضي بتعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها مؤقتا بسبب جائحة كورونا، حيث أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعميما إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما فيها الطيران الخاص، وذلك بالسماح بالقدوم المباشر لأعضاء هيئة التدريس والفئات الأخرى من العاملين في القطاع التعليمي العام والخاص إلى السعودية من مصر والدول المعلق القدوم منها للمملكة.

عودة حركة الطيران بين مصر والسعودية لوضعها الطبيعي قريبا

وكشف مصدر بشركة مصر للطيران، عن أن القرار السعودي يٌقرب من عودة حركة الطيران بين مصر والسعودية لوضعها الطبيعي، خاصة أنه سمح لأعضاء هيئة التدريس المصريين ومن في حكمهم بالجامعات والكليات والمعاهد، فضلا عن المعلمين والمعلمات المصريات في التعليم العام، والمصريون المتواجدون بالهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب بالسفر مباشرة للمملكة دون قيود.

شرط المملكة لدخول المدرسين غير الحاصلين على لقاح لأراضيها

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن المصريين أعضاء هيئة التدريس وعائلاتهم سيطبق عليهم الحجر الصحي المؤسسي عند الوصول للمملكة، حال عدم تلقيهم أيا من جرعتي اللقاح بالمملكة، فيما سيتم استثناؤهم من قضاء فترة الحجر المؤسسي بالمملكة في حال تلقوا جرعة واحدة أو استكملوا جرعات اللقاحات داخل المملكة العربية السعودية.

وأشار المصدر إلى أن شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية باتت قادرة على نقل المدرسين المصريين إلى الأراضي السعودية، حتى وأن لم يحصلوا على لقاح معتمد من المملكة، لافتا إلى أن هناك 3 فئات جرى استثناؤهم من قرار المملكة العربية السعودية فبراير الماضي بتعليق دخول المصريين لأراضيها مؤقتا، وهم المصريون العاملون بالقطاع الصحي السعودي وعائلاتهم، والعاملون المصريون الحاصلين على جرعتي التطعيم داخل المملكة، وآخيرا العاملون بالقطاع التعليمي السعودي، حيث يسمح لهم بالسفر مباشرة للمملكة مع قضائهم فترة حجر مؤسسي حال عدم حصولهم على أي مصل مضاد لكورونا، أو حصولهم على أمصال غير معتمدة بالمملكة.