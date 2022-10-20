لاستيعاب الأعداد.. شركات الطيران تسير رحلات إضافية للمعتمرين المصريين

قال وجية القطان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ بعض شركات الطيران الناقلة للمعتمرين المصريين إلى المملكة العربية السعودية سيّرت، خلال الأيام الماضية، رحلات طيران إضافية لاستيعاب أعداد المعتمرين المسافرين لأداء مناسك العمرة، خلال شهر أكتوبر، لافتًا إلى أنّ وزارة السياحة والآثار خصصت نحو 77 ألف تأشيرة عمرة؛ لتنفيذها من قبل شركات السياحة خلال الشهر الجاري.

40 تأشيرة عمرة لكل شركة خلال شهر أكتوبر

وأضاف القطان أنّ حصة كل شركة سياحة من تأشيرات العمرة بلغت خلال أكتوبر نحو 40 تأشيرة، موضحًا أنّه لن يتم ترحيل أي عدد من تلك التأشيرات إلي الشهور المقبلة إذا لم تستطع الشركات السياحية تنفيذ حصتها خلال الشهر الجاري، منوها بأنّ آخر موعد لسفر معتمري شهر أكتوبر هو يوم 6 نوفمبر المقبل.

تسيير رحلات إضافية أخرى خلال الأسبوعين المقبلين

وأضاف القطان، لـ«الوطن»، أنّ من المتوقع أن تقوم شركات الطيران الناقلة للمعتمرين المصريين، خلال الأسبوعين المقبلين، بتسيير رحلات إضافية لاستيعاب العدد الكبير من المعتمرين المسافرين للعمرة حتى نهاية هذا الشهر، وخاصة أنّ المعتمرين الذين سافروا منذ بداية الشهر وحتى الآن لم يتجاوز 30% من الكوتة العددية من تأشيرات عمرة المخصصة لشهر أكتوبر.

واستبعد القطان حدوث أزمة تكدس للمعتمرين بالمطارات المصرية جراء زيادة أعداد المسافرين للعمرة عن الطاقة التشغيلية التي حددتها شركات الطيران لموسم العمرة الجاري، حيث إنّ البوابة المصرية للعمرة لا تصدر باركود تأشيرة العمرة أو تراجع برنامج الرحلات إلا بوجود حجز طيران مؤكد لكل معتمر ذهابا وإيابا.

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أنّ نسب إقبال المواطنين على أداء العمرة خلال شهر أكتوبر الجاري كانت مرتفعة للغاية، مؤكدًا أنّ تلك النسب ستبدأ في الانخفاض بداية من النصف الأخير من الشهر المقبل، على أن تعاود الارتفاع مجددًا خلال شهر يناير 2023 وحتى نهاية موسم العمرة الحالي.