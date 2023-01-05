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مدبولي: التطور الهائل في جامعة سوهاج الجديدة نتاج جهد السنوات الـ4 الأخيرة

كتب:

شريف سليمان
02:00 م | الخميس 05 يناير 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ جامعة سوهاج الجديدة صدر قرار تخصيص أرضها في عام 2006، ولم يُنشأ غير مبنى واحد حتى عام 2015، وكان مبنى المدرجات.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته ضمن فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، أن الحجم الهائل من التنمية في هذه الجامعة هو نتاج الجهد الذي تم في آخر 4 سنوات، مشددًا على أنّ الجامعات والخدمات من أهم قاطرات ومراكز وبؤر التنمية التي تجذب السكان لكل أماكن التنمية الجديدة.

وتابع: «كان هدفنا من كل الجهد والعمل على مدار السنوات الثماني السابقة هو تحسين جودة حياة المواطن المصري».

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بقلم شريف سليمان