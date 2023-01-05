السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن سوهاج الجديدة.. «أصل السيرة»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن محافظة سوهاج جديدة وأهلها بعنوان "سوهاج.. أصل السيرة"، خلال افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية.

ويرى الأهالي أنّ صعيد مصر كان منسيا، لكن الأمر تغير تماما في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قال أحدهم: «العهد الجديد جالنا بالخير، سوهاج هي الأساس والمنبع، مفيش زي سوهاج».

وأكد آخر: «نشهد نهضة في سوهاج في كل المجالات، مثل التعليم والصحة والكهرباء والمياه والزراعة والصناعة، حياة كريمة لسوهاج، كما أن حقي كإنسان في الحفظ والصوت، سوهاج الجديدة مش مجرد عمارات وبيوت، لكنها روح جديدة، مليارات اتصرفت في مكانها الصحيح عشان نعمرها بمباني وأسواق ووحدات وأسواق ومنطقة صناعية والنتيجة مستقبل يبنى لكل جيل».