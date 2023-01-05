الأوراق المطلوبة لـ تجديد رخصة القيادة 2023.. أبرزها تقديم شهادة المخالفات

يرغب العديد من قائدي المركبات في تجديد رخصة القيادة والتعرف على مختلف الأوراق والمستندات المطلوبة بغرض تجهيزها قبل التوجه لتجديدها، لذا تستعرض «الوطن» قائمة الأوراق المطلوبة من أجل تجديد رخصة القيادة 2023 تسهيلاً على جميع المواطنين في المحافظات المختلفة.

الأوراق المطلوبة لـ تجديد رخصة القيادة 2023

على من يرغب في تجديد رخصة القيادة 2023 أن يتبع الخطوات التالية:

1 - تجهيز صورة من بطاقة الرقم القومي، إذ يجرى اطلاع الموظف على الأصل من البطاقة.

2 - إحضار وصل الكشف الطبي، من أجل تقديم شهادة بحالة النظر لصاحب الرخصة.

3 - إحضار عدد 4 صور شخصية.

5 - تجهيز صورة من شهادة التخرج، كما أن الموظف المختص سوف يطلع على أصل الشهادة.

6 - يجب أن يقوم الشخص بإحضار شهادة طبية تكون مختومة من جانب مستشفى، وهذه الشهادة تفيد بخلو المتقدم من أي أمراض للباطنة، مع صحة النظر، بالإضافة إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.

7 - تقديم شهادة المخالفات.

8 - إحضار ملف تجديد الرخصة، والذي يستطيع المتقدم الحصول عليه من خلال إدارة المرور التابع لها.