8 خطوات لتغيير محل الإقامة في رخصة السيارة.. تعرف عليها

يبحث عدد كبير من قائدي السيارات عن الخطوات المطلوبة لتغيير محل الإقامة في رخصة التسيير؛ لتصحيح موقفهم القانوني حتى لا يقع عليهم غرامات أو مشكلات قانونية.

وتقدم الإدارة العامة لنظم معلومات المرور الخطوات المتطلوبة في حالة تغيير محل الإقامة في رخصة التسيير، والتي جاءت كالآتي:

خطوات تغيير محل الإقامة في رخصة التسيير

- على المرخص له عند تغيير محل إقامته المثبت في الرخصة بدائرة المحافظة المقيم فيها إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير.

- التقدم لقسم المرور المختص بسند مقبول في إثبات محل إقامته الجديد في حكم المادة 212 من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة.

- إذا كان تغيير محل الإقامة المثبت في الرخصة إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له التقدم لقسم المرور بهذه المحافظة الجديدة، خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك.

- يرفق في طلب نقل قيد الرخصة بسند مقبول في إثبات محل الإقامة الجديد في حكم المادة 212 من اللائحة.

- سند يثبت قيامه بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور وهذه اللائحة صادر من الجهة المختصة في دائرة قسم المرور المقيدة به المركبة.

- ما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجباري من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد طبقا للقانون الخاص بذلك.

- يقوم قسم المرور بالمحافظة الجديدة بفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

- تحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك ويصرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف المركبة من قسم المرور المقيدة به وتطابق بيانات الفحص مع البيانات المثبتة به.