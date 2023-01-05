مدبولي: 102 مليار جنيه استثمارات بسوهاج خلال 8 سنوات لتوفير حياة كريمة للأهالي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ حجم الاستثمارات المنفذة والجاري إنهاؤها في محافظة سوهاج اعتبارا من منتصف 2014 وحتى ديسمبر 2022، تجاوز 102 مليار جنيه، في 6 محاور رئيسية وهي «الصناعة، والنقل والمواصلات، والخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، والإسكان والمرافق، والحماية الاجتماعية ومشروع حياة كريمة».

وأضاف مدبولي، خلال كلمته ضمن فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح عددا من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج: «محور الرعاية الاجتماعية المعني ببناء الإنسان، وكان تركيزنا فيه على الخدمات التعليمية والرعاية الصحية، لأن نسب الفقر في محافظات الصعيد كانت تعد أعلى من أي مناطق أخرى على مستوى الجمهورية».

وتابع: «كان هناك مشكلة في توفير فرص العمل بالصعيد، ومعروف عن أهل سوهاج شطارة أهلها في مهنة المعمار، ونجد في محافظات القاهرة الكبرى أن أغلب العاملين في مهنة المعمار كان أصلهم من سوهاج، وهو ما يعني وجود هجرة كبيرة من محافظة سوهاج إلى محافظات أخرى نتيجة لانخفاض فرص العمل المتاحة بهذه المحافظة».

وأكد: «في مجال الخدمات التعليمية، الدولة المصرية بنت ما يعادل 6400 فصل جديد بتكلفة تجاوزت ملياري جنيه للمدارس الحكومية، وكل مستويات المدارس مثل اللغات والمدارس المصرية اليابانية ومدرسة المتفوقين؛ لتوفير مستوى تعليم أفضل في سوهاج».

وتابع: «في مجال التعليم العالي، الدولة لديها استثمارات قدرها 3.3 مليار جنيه، وكان التركيز في المجمع الجديد لجامعة سوهاج على 22 مشروعا بإجمالي 900 مليون جنيه، وننفذ 17 مشروعا مثل الكليات الجديدة بتكلفة 1.8 مليار جنيه، وتبلغ تكلفة جامعة سوهاج الجديدة نحو 2.7 أو 2.8 مليار جنيه، أنفقت في آخر 4 سنوات لخلق هذا الكيان المتميز، وشجعنا القطاع الخاص، وفي مدينة سوهاج الجديدة لدينا جامعة خاصة موجودة وتخدم أهالي سوهاج وفيه مخطط لتنفيذ جامعة أخرى على مساحة 25 فدان، ولدينا 10 معاهد عليا ومتوسطة وفنية في محافظة سوهاج تقدم خدماتها لأهالي سوهاج».