خيري بشارة يشارك في مناقشة فيلم «كابوريا» بسينما «زاوية».. الليلة

تعرض سينما «زاوية»، بوسط القاهرة، اليوم، فيلم «كابوريا» للمخرج خيري بشارة، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، وذلك ضمن برنامج «سينما خيري بشارة»، الذي يستمر على مدار شهر يناير الجاري للاحتفاء بالمخرج الكبير، ويلي عرض الفيلم مناقشة بحضور «بشارة»، يديرها المخرج عمر الزهيري.

ويشمل برنامج «سينما خيري بشارة» عرض مجموعة من أبرز أعماله الروائية والوثائقية بعد ترميمها، في الفترة من 5 إلى 31 يناير الجاري، وهي 11 فيلم روائي: «العوامة رقم 70»، «الطوق والأسورة»، «يوم مر.. يوم حلو»، «كابوريا»، «رغبة متوحشة»، «أيس كريم في جليم»، «أمريكا شيكا بيكا»، «حرب الفراولة»، «إشارة مرور»، «ليلة في القمر»، و«Moon Dog».

ويتسع جدول عروض الأفلام ليشمل 3 أفلام وثائقية هي: «صائد الدبابات»، «طبيب في الأرياف»، و«طائر النورس»، والتي تم ترميمها من قبل المركز القومي للسينما.

تفاصيل برنامج «سينما خيري بشارة»

ويتضمن البرنامج العديد من النقاشات التي يديرها صناع الأفلام مع المخرج خيري بشارة، بعد عرض الأفلام في سينما «زاوية»، حيث تعقد مناقشة لفيلم «العوامة رقم 70»، الجمعة المقبل، تديرها عالية أيمن، أما مناقشة فيلم «الطوق والأسورة»، يوم الأحد 8 يناير، ويديرها المخرج أحمد فوزي صالح، كما يدير مناقشة فيلم «يوم مر.. يوم حلو» يوم 19 يناير، أما مناقشة «أيس كريم في جليم»، تديرها المخرجة أيتن أمين، الخميس الموافق 12 يناير.

وفي ختام برنامج «سينما خيري بشارة»، في 31 يناير الجاري تقام مناقشة بعنوان عن تاريخ خيري بشارة تديرها نور المافوري.