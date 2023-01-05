أسعار اللحوم ومشتقاتها في الأسواق ومحلات الجزارة اليوم الخميس

اللحوم الضأن والجملي ومشتقاتها من كباب الحلة والكندوز والبوفتيك، وغيرها، منتجات يحرص كثيرون على شرائها وتناولها، لما لها من فوائد للجسم والصحة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار اللحوم في الأسواق وفقا لما كشفته شعبة القصابين في الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان لها.

أسعار اللحوم

وجاءت أسعار اللحوم اليوم الخميس الموافق 5 يناير كما يلي:

تراوح سعر الكيلو من اللحم الضأن ما بين 180 حتى 250 جنيه.

وتراوح سعر كيلو كباب الحلة اليوم بين 160 حتى 190 جنيها.

وتراوح سعر الكبدة الكندوز بين 155 حتى 180 جنيها للكيلو.

تراوح سعر الاستيك والبفتيك بين 155 حتى 160 جنيها للكيلو.

تراوح سعر الكيلو من الكبدة الضأن بين 160 حتى 190 جنيها.

سجل سعر اللحوم الجملى بين 130 حتى 160 جنيها للكيلو.

تراوح سعر اللحم المفروم العادي بين 150 و170 جنيهًا للكيلو.

أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلي بين 110 و130 جنيها.

تراوح سعر كيلو الكبدة المستوردة بين 80 جنيها إلى 97 جنيها.

وفي سياق متصل، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على قناة «دي إم سي»، إنّ الدولة لديها احتياطي من اللحوم الحيّة السودانية يكفى لمدة عام وبسعر 115 جنيهًا للكيلو في منافذ وزارة التموين المختلفة، واحتياطي من الدواجن المجمدة يكفي لمدة 7 أشهر.