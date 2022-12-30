أسعار اللحوم اليوم في محافظات مصر تبدأ من 80 جنيها

تحظى أسعار اللحوم بالمحافظات بمتابعة كبيرة من قبل المواطنين، خاصة أثناء الإجازات وبالأعياد لتحديد الكمية التي ستحصل عليها الأسرة ونوعها مع اختلاف أنواع اللحوم الحمراء، وأسعار اللحوم الضأن والماعز والجمال ببعض المحافظات، وصولًا لأسعار اللحوم المجمدة واللحوم السوداني واللحوم البرازيلي.

أسعار اللحوم البلدى

تنشر«الوطن»، أسعار اللحوم في مصر اليوم الجمعة، وفقا للغرف التجارية بكل محافظة.

-سوهاج: أسعار اللحوم في سوهاج 200 جنيها للكيلو البلدي و150 جنيها للكيلو بمنافذ البيع.

-المنيا: أسعار اللحوم البلدية في محافظة المنيا تتراوح بين 160 إلى 190 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم الضاني

-مطروح: أسعار اللحوم البلدي البقري 180 جنيها، بينما أسعار اللحوم الضاني البرقي 220 جنيها.

- أسيوط: تتراوح أسعار اللحوم البلدي العجالي من 160 جنيها حتى 170 جنيها، واللحوم البلدي الكبيرة من 140 جنيها حتى 150 جنيها.

-القليوبية: تبدأ أسعار اللحوم من 140 جنيها حتى 180 جنيها.

أسعار اللحوم تبدأ من 150 جنيه

-قنا: أسعار اللحوم البلدي 150 جنيها للكيلو.

-جنوب سيناء: أسعار اللحوم الطازجة البقري تتراوح بين 180 إلي 200 جنيه.

أسعار اللحوم السودانى

بينما أسعار اللحوم السوداني الطازجة 115 جنيها للكيلو.

وأسعار اللحوم البرازيلى المجمدة 80 جنيها.

وأسعار اللحوم الماعز 180 جنيها.