أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة ومحال الجزارة.. تعرف عليها

استقرت أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة الزراعة والمجمعات الاستهلاكية الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، والتي تشهد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين، نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بمحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم

وسجل سعر كيلو اللحوم اليوم 150 جنيها، في جميع المنافذ الوزارة، واستقر سعر كيلو الكبدة البلدي الصافي عند 150 جنيها، وبلغ سعر اللحم السوداني الطازج 135جنيها، وسعر اللحوم الضأن الطازجة 150 جنيها، وسعر اللحم المفروم 130 جنيها، وسعر كيلو السجق البلدي الطازج 100 جنيه.

اسعار اللحوم في محال الجزارة

وواصلت أسعار اللحوم تذبذبها في محال الجزارة باختلاف المناطق، ووفقا لجولة «الوطن»، في الأسواق جاءت الأسعار كما يلي.

- اللحم الجملي بلغ سعر الكيلو بين 160 و170 جنيها.

- اللحم المفروم بين 180 و201 جنيها.

- اللحم البتلو يتراوح بين 180 و190 جنيهًا.

- السجق البلدي سجل 180 جنيها.

- الموزة البلدي بقري 200-190 جنيها.

- البلدي الكندوز بين 180 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

- الضأن يتراوح بين 190 و195 جنيه للكيلو.

- الكبدة الكندوز بين 175 و185 جنيها للكيلو.

- الأستيك والبفتيك يتراوح سعره بين 200- و220 جنيه.