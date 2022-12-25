أسعار اللحوم اليوم الأحد في وزارة الزراعة والمجمعات الاستهلاكية

حظي سعر البروتين بكافة أنواعه من بيض ودواجن وغيرها، اليوم الأحد، على اهتمام المستهلكين وكذلك أسعار اللحوم، والتي حافظت على ثباتها واستقرارها، في منافذ الجمعيات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين، فضلا عن وزارة الزراعة نظرا للكميات الكبيرة التي تم ضخها في الأسواق.

استقرت أسعار اللحوم اليوم في جميع منافذ وزارة الزراعة عند سعر 150 جنيها وهى نفس الأسعار التي تم طرحها في الأسواق منذ فترة طويلة.

أسعار اللحوم اليوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية

فيما حافظت أسعار اللحوم اليوم في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، حيث استقر اللحم البلدي الطازجة، 150 الكيلو، الكبدة البلدي بـ150 جنيها.

واستقر اللحم السوداني الطازجة بـ135جنيها، اللحوم الضأن الطازجة بـ150 جنيها، اللحم المفروم الطازج بـ130 جنيها، البفتيك الطازج بـ160 جنيها، والسجق الطازج الكيلو بـ100 جنيه.

اللحوم في محلات الجزارة

وفي محلات الجزارة بالأسواق المختلفة تشهد تذبذبا بين حين والآخر، بعد جولة «الوطن»، في الأسواق جاءت الأسعار كما يلي.

- الجملي بلغ سعر الكيلو بين 160 و165 جنيها.

- اللحم المفروم بين 180 و190 جنيها.

- اللحم البتلو يتراوح بين 175 و185 جنيهًا.

- السجق البلدي من النوع البلدي سجل 170 جنيها.

- الموزة البلدي بقري 200-195 جنيها.

- البلدي الكندوز بين 175 إلى 185 جنيهًا للكيلو.

- الضأن يتراوح بين 185 و190 جنيه للكيلو.

- كباب الحلة يتراوح سعره بين 190 إلى 200 جنيه.

- الكبدة الكندوز بين 170 و180 جنيها للكيلو.

- الأستيك والبفتيك يتراوح سعره بين 200 جنيه.