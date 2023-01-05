مواعيد وأماكن قوافل طبية وخدمية في الإسكندرية.. كشف وعلاج مجاني

توجه محافظة الإسكندرية 6 قوافل خدمية الشاملة بنطاق الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية، بمناطق عدة عقب عيد الميلاد المجيد، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كشف وعلاج مجاني في الإسكندرية

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية أماكن ومواعيد القوافل الطبية، بعدما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء، مكلفاً رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل والتشديد على نشر الحملات التوعوية.

وتنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل الوزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد من القوافل الطبية التي يتم تنفيذها خلال شهر يناير الجاري، حيث تقدم كشف وعلاج مجاني.

مواعيد واماكن القوافل الطبية في الإسكندرية

تتم القوافل الطبية في أحياء الإسكندرية خلال شهر يناير وفقا للمواعيد والأماكن التالية:

- تقام يومي (8 - 9 يناير)، قافلة طبية بقرية العلا ببرج العرب.

- تقام يومي (10 - 11 يناير)، قافلة طبية بقرية 18 ببرج العرب.

- تقام في (15 - 16 يناير)، قافلة طبية بقرية حارس بالعامرية.

- في (17 - 18 يناير)، تقام قافلة طبية بقرية سند 3 بالعامرية.

- في (22 - 23 يناير)، تقام قافلة طبية قرية العراق بالعامرية.

تختتم في (29 - 30 يناير)، تقام قافلة طبية بقرية 2 الإمام البخاري ببرج العرب.