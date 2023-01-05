مدبولي: «تكافل وكرامة» دعم أهالي سوهاج بـ11.5 مليار جنيه خلال 7 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ «تكافل وكرامة» واحدا من البرامج المهمة التي تبنّتها الدولة، موضحا أنّ حجم الدعم النقدي لـ324 ألف أسرة في سوهاج، منذ يناير 2015 حتى الآن، وصل إلى نحو 11.5 مليار جنيه.

وأضاف «مدبولي»، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في سوهاج، أنّ هذا الرقم يعني دعم أكثر من ربع الأسر في سوهاج، فضلا عن تقديم خدمات لذوي الإعاقة، وقروض للمشروعات الصغيرة، وصلت لنحو 211 مليون جنيه.

توفير فرص عمل والحد من الهجرة

وتابع رئيس الوزراء، أنّ الـ211 مليون جنيه كان هدفها توفير فرص عمل، من خلال تشجيع إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة الأهالي والأسر الصغيرة خاصة في القرى والمناطق البعيدة، لخلق فرص عمل للحد نن الهجرة الداخلية والخارجية.

بنية أساسية للمناطق الصناعية

وأوضح مدبولي، أنّ الدولة ركزت في آخر 4 سنوات على توفير البنية الأساسية للمناطق الصناعية، خاصة في الصعيد، وهذا ما يحدث في المناطق الصناعية غرب جرجا وغرب طهطا بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّ المشروع الذي تبناه الرئيس السيسي، يتمثل في إنشاء 15 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية، ومنها مجمع غرب جرجا الذي أصبح جاهزا ويفتتح اليوم، ويضم 178 وحدة صناعية بتكلفة تقترب من المليار جنيه لتوفير 14 ألف فرصة عمل لأهالي سوهاج.

وأكد مدبولي، أنّ جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كان له دور وإسهام مهم في سوهاج بتوفير 2.4 مليار جنيه في صورة قروض، استفاد منها 117 ألف مشروع، لإتاحة 177 ألف فرصة عمل لأهل سوهاج، بخلاف منح أخرى وصلت إلى 230 مليون جنيه استخدمت لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ وزارة الاتصالات بالتعاون مع جامعة سوهاج، أنشأت المجمع التكنولوجي بجامعة سوهاج بتكلفة 78 مليون جنيه لدعم الطلاب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للاستمرار في تنفيذ مشروعاتهم بنجاح.