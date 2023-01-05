خريطة تنمية الصعيد.. إنشاء مطار وجامع وسوق حضارية بمدينة سوهاج الجديدة

تعد مدينة سوهاج الجديدة نموذجًا واعدًا للتجمعات العمرانية الجديدة بمنطقة الصعيد، فكافة الإمكانات المتوفرة بها تؤهلها لكي تصبح جاذبة للسكان، وتستهدف التعداد السكاني حتى العام 2050، ومن المتوقع أن يقطن بها 1.5 مليون نسمة، وهو ما يمثل تقريبا 30% من التعداد الحالي لمحافظة سوهاج.

الأنشطة التجارية بمدينة سوهاج الجديدة

تضم مدينة سوهاج الجديدة العديد من المنشآت والمشروعات التنموية بعدة مجالات، منها الأنشطة التجارية، إذ جرى تشييد سوق حضارية لتجارة الحاصلات الزراعية بالجملة على مساحة 43 فدانًا بقيمة تعاقدية قرابة 100 مليون جنيه، وتضم السوق 351 محلًا تجاريًا، تتنوع بين دكاكين لبيع الخضراوات والفاكهة وثلاجات وشوادر، بالإضافة إلى مجموعة من المباني الخدمية الملحقة، فضلًا عن تشييد عدد من المولات التجارية الموزعة بأنحاء المدينة وذلك بالتعاون مع مستثمري القطاع الخاصة.

جامعة سوهاج الجديدة

وكان لملف التعليم نصيبًا كبيرًا بمدينة سوهاج الجديدة، إذ تم تشييد جامعة سوهاج الجديدة بالإضافة إلى التصريح للقطاع الخاص بتشييد جامعتين أخرتين، جرى تشغيل واحدة منهما بالفعل، بخلاف تشييد 17 مدرسة للتعليم ما قبل الجامعي، منها مدارس حكومية للتعليم الأساسي ومدارس خاصة لمختلف المراحل، فضلًا عن الأنشطة الترفيهية ومنها المنشآت الرياضية والاجتماعية، التي من بينها 6 نواد اجتماعية وخمسة ملاعب وأربع حدائق عامة.

مطار سوهاج الدولي

كما تضم مدينة سوهاج الجديدة ميناء سوهاج الدولي الجوي، الذي يعتبر نافذة إقليمية على العالم الخارجي، ويمتلك مدرجًا بطول ثلاثة كيلو مترات، وهو ما يتناسب مع هبوط وإقلاع الطائرات ذات الحجم الكبير، كما بالمطار صالة للركاب المغادرين والواصلين تقدر سعتها الاستيعابية بحوالي 400 راكب في الساعة.