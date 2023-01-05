مدبولي: مدينة سوهاج الجديدة تجسيد لتوجيهات الرئيس بسرعة إعمار الصعيد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مدينة سوهاج الجديدة، من أهم المدن التي اهتمت بها الحكومة، لتنفيذ التنمية الحقيقية على أرض الواقع، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إعمار الصعيد.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته أثناء افتتاح مشروعات تنموية في سوهاج، بحضور الرئيس السيسي، أنّ قرار إنشاء مدينة سوهاج الجديدة جاء في بداية الألفينات، وهي واحدة من مدن الجيل الثالث التي يطلق عليها مدن التوأمة، مثل أسيوط الجديدة وغيرها من مدن الصعيد.