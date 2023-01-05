ما هو مؤشر البورصة المصرية EGX50.. ومتى تم تدشينه؟

بدأت البورصة المصرية عمليات لتحسين التداول والإدراج في السوق، من خلال مجموعة مؤشرات توفرها للشركات لإدراج أسهمها في البورصة، ومن بين هذه المؤشرات EGX50 الذي يضم أكبر 50 شركة من حيث السيولة والنشاط.

متى تم تدشين مؤشر البورصة المصرية EGX50؟

دشّنت البورصة المصرية المؤشر متساوى الأوزان EGX50 EWI في 2 أغسطس 2015، وتضمن أكبر 50 شركة من حيث السيولة والنشاط.

الهدف من مؤشر البورصة المصرية EGX50

ويهدف مؤشر البورصة المصرية EGX50 إلى التوازن في أثر التغيرات السعرية بالشـركات المكونة له بعد أن تحصل كل شركات المؤشـر على نفس الوزن النسبي وهو 2% في أول أيام المراجعة الدورية، وفقًا لموقع البورصة المصرية.

مميزات مؤشر البورصة المصرية EGX50

ويتميز مؤشر البورصة المصرية EGX50 بكونه يتفادى التركيز على صناعة بعينها، ومن ثم يوفر تمثيلا جيدًا لمختلف الصناعات والقطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصري.

متى تم العمل بمؤشر البورصة المصرية EGX50

بدأ احتساب المؤشر بداية من 2 يوليو 2013 بقيمة 1000 نقطة، وصعد مؤشر البورصة المصرية EGX50 وقت كتابة التقرير بنسبة 1.52% إلى مستوى 2775.56 نقطة.

وحققت البورصة المصرية مكاسب سوقية تجاوزت 19 مليار جنيه في بداية تداولات جلسة اليوم، وسط توقعات باتجاه مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، نحو مستوى مقاومة 16000 نقطة.