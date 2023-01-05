محافظ الإسكندرية: 1638 قرار إزالة للمباني المخالفة في 2022

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بكل حزم وقوة، لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

حملات بأحياء الإسكندرية

بناء على تكليفات محافظ الإسكندرية، شنت أحياء الإسكندرية العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة في المهد، حيث بلغت إجمالي قرارات الإزالة التي نفذتها أحياء المحافظة على المباني المخالفة في الفترة من 1 يناير حتى 30 ديسمبر 2022، 123 قرار إزالة للعقارات والمباني المخالفة، بينما بلغت عدد قرارات الإزالة الفورية في المهد للفترة ذاتها 1507 قرار، وبذلك يصل إجمالي قرارات الإزالة التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة 1630 قرار إزالة.

قرارات الإزالة في حي شرق

يعتبر حي شرق هو أكثر أحياء الإسكندرية، تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة به، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة التي نفذها الحي في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 30 ديسمبر 2022، 345 قرار إزالة وتبعه حي العامرية أول من حيث عدد قرارات الإزالة التي نفذها خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة المنفذ به 335 قرار إزالة، ثم منتزة أول الذي بلغت عدد قرارات الإزالة به 323 قرار إزالة ثم العامرية ثان 229 وتبعه حى العجمي 246 قرار إزالة.