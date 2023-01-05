أسعار الفضة اليوم في السوق المحلية.. «لو هتشتري هدايا في المناسبات»

كشفت موقع «جولد براي»، الخاص بأسعار الفضة والذهب، تحديثات أسعار الفضة اليوم، والأعيرة المختلفة من المعدن الذي يُقبل على شرائه الكثيرون وتبادله كهدايا فيما بينهم.

أسعار الفضة اليوم

وجاءت أسعار الفضة اليوم بسعر 620.980 جنيه للأونصة بما يعادل 23.480 دولار، وجرام الفضة النقية عيار999 يصل سعره إلى 19.93 جنيه بما يعادل 0.75 دولار، وجرام الفضة البريطانية عيار 958 يصل سعره إلى نحو 19.11 بما يعادل 0.72 دولار، أما جرام الفضة الاسترليني عيار 925 فيصل سعره إلى نحو18.45 جنيه، يما يعادل 0.70 دولار.

وجاء سعر جرام فضة العملات عيار 900 بنحو 17.95 جنيه بما يعادل 0.68 دولار، وجرام فضة المجوهرات عيار 800 يصل سعره إلى نحو 15.96 جنيه، بما يعادل 0.60 دولار، وجرام الفضة عيار 880 يصل سعره إلى نحو 17.55جنيه بما يعادل 0.66 دولار.

أسعار سبائك الفضة

وسجل سعر سبيكة الفضة 50 جراما نحو 1,312.70جنيه، بما يعادل 49.63 دولار، وسبيكة الفضة 100 جرام يصل سعرها إلى نحو 2,615.42 بما يعادل نحو 98.89 دولار، وسبيكة الفضة 250 جراما يصل سعرها إلى نحو 6,139.25 جنيه، بما يعادل نحو 232.13 دولار، وسبيكة الفضة 1 كيلو يصل سعرها إلى نحو 23,958.03 بما يعادل نحو 905.88 دولار.