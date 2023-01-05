زارعة 40277 شجرة في الإسكندرية ضمن مبادرة «100 مليون»

تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن زيادة المسطحات الخضراء بنطاق أحياء المحافظة، في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الأشجار في الحدائق العامة، جرى زرع ة 40277 شجرة (مثمرة وغير مثمرة ) بنطاق الأحياء.

وأضاف المحافظ، أنه في الأسبوع العشرين منذ بداية المبادرة، تم زراعة 937 شجرة بنطاق عدد من الأحياء، وعلى الطرق والمحاور المرورية، حيث تم التشديد على إدارة الحدائق العامة بالتنسيق مع جميع الأحياء لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة للحد من التلوث البيئي ولتكون متنفسًا طبيعيًا للمواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه بناء على توفر مساحات يمكن زراعتها بنطاق بعض الأحياء، وتلبية لرغبات المواطنين بزيادة زراعة الأشجار والمساحات الخضراء، تم زراعة 3000 متر نجيل بنطاق حي العجمي، و318 نخلة بريتشارديا، بالإضافة إلى 308 أشجار مثمرة وغير مثمرة بنطاق حي المنتزة ثانِ، مقسمة إلى 30 شجرة مثمرة داخل مدرستي عزيز أباظة وتقسيم الزهور بالمندرة، و28 شجرة مثمرة داخل مدرستي محمد رمضان عباس وعبد المنعم واصل بطوسون، و250 شجرة بازروميا بشارع النبوي المهندس، وذلك بالتعاون مع إدارة حدائق الحي.

أنواع الزراعات في الإسكندرية

وقال «الشريف» إنه تم زراعة 591 شجرة وشجيرات متنوعة بنطاق حي العجمي، مقسمة إلى 40 ريو و50 جازانيا بحديقه اللوجيستي، و170 جازانيا، و100 شيرانيا و50 ديمور فاتيكا، و60 ريو، و20 عطر شان بحديقة الإسكندرية للبترول، و40 ريو، و50 جازرانيا بالجزيرة الوسطى أمام قسم شرطة الدخيلة.

و تم زراعة 35 من الأشجار والشجيرات المختلفة الأنواع بنطاق حي وسط، مقسمة إلى 30 فيكس هاواي بالجزيرة الوسطى بالكورنيش أمام مكتبة الإسكندرية، و5 تيكوما أمام سينما أمير.