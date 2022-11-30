وكيل زراعة الإسكندرية: نستهدف الوصول إلى 70 ألف فدان من محصول القمح

أعلن المهندس طارق زكي صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، انطلاق موسم زراعة القمح بالإسكندرية، وذلك بالأراضي الزراعية بغرب المحافظة، لافتاً إلى استهداف زراعة 70 ألف فدان هذا العام، كونه محصول استراتيجي.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة تهتم بشكل خاص بالمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح، لذا جرى الاستعداد مبكرًا للموسم قبل بدء الزراعة عبر ندوات تثقيفية للمزارعين.

إنتاجية فدان القمح في الإسكندرية

وأوضح أنه جرى توفير التقاوي لجميع المساحات المستهدف زراعتها، إذ وفرت الوزارة أصناف جيدة بحسب السياسة الصنفية من مركز البحوث الزراعية، التي تتراوح إنتاجية الفدان بها من 25 إلى 26 أردبًا.

وكيل زراعة الإسكندرية: الدولة تهتم بمحصول القمح

وأكد حرص الدولة المصرية على إنتاج محصول قمح مميز في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، لذا فالاهتمام بهذا المحصول يشمل كافة الجوانب، إذ جرى عقد ندوات ومحاضرات إرشادية مكثفة قبل موسم الزراعة عن أهمية الأصناف، وذلك بمدة كافية قبل البدء الفعلي بزراعة القمح الذي تم خلال نوفمبر الجاري.