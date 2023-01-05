أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في الأسواق المحلية

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، إنّ أسعار الكتاكيت يتراوح بين 10 و12 جنيها، وهو أمر يبحث عنه الكثيرون ممن يريدون تربية الدواجن والتجارة فيها لتحقيق الربح في هذا المجال، وتختلف الكتاكيت وفق كل نوع.

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار الكتاكيت اليوم، وفقا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

أسعار الكتاكيت اليوم

وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس، كما يلي:

أسعار الكتاكيت الأبيض عمر يوم تراوح اليوم بين 9.25 حتى 9.5 جنيه.

الكتاكيت فيومي يصل إلى نحو 5 جنيهات.

الكتاكيت البلدي عمر يوم تصل إلى نحو 6 جنيهات.

ويتراوح سعر الكتاكيت الساسو عمر يوم إلى نحو 7.25 حتى 7.5 جنيه.

يصل أسعار الكتاكيت الوطنية إلى نحو 11.75 جنيه.

كما سجل سعر الكيلو من الدواجن نحو 55 جنيها في الأسواق، بينما تراوح سعر كيلو البانيه ليبدأ من 120 إلى 125 جنيها باختلاف المنطقة.

وفي سياق متصل، قال السيد القصير، وزير الزراعة، إنّ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا.