أسعار الكتاكيت والبط والرومي والسمان اليوم الخميس

تعتبر أسعار الكتاكيت والبط والسمان والفراخ الرومي بمختلف أعمارها، ذات أهمية كبيرة لأصحاب المزارع وملايين الأسر بالمحافظات المختلفة، لتحديد المصدر الذي يمكنهم توفير متطلباتهم منه.

وقد أعلنت بورصة الدواجن أسعار الأصناف المختلفة من الكتاكيت، والفراخ والبط والرومى والسمان اليوم الخميس، ليتمكن الراغبين في الشراء بالمحافظات من معرفة الأسعار.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، هذه الأسعار لمتابعيها، كالتالي:

أسعار الكتاكيت البلدي والبيضاء والساسو اليوم

ووفقا لإعلان بورصة الدواجن فقد جاء سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم متبايناً بين 9,25 و9,5 جنيه، والكتكوت الساسو عمر يوم 7,25 إلى 7,5 جنيه، والكتكوت البلدي عمر يوم من 5 إلى 6,5 جنيه، والكتكوت الفيومي على وشه من 6,25 إلى 6,5 جنيه، والكتكوت الهجين والفيومي من 5,75 إلى 6 جنيهات.

فيما سجل سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم بحسب البورصة من 6,5 إلى 7,5 جنيه، وتراوح سعر كتكوت البط المسكوفي والمولار عمر يوم بين 15 و16 جنيها.

وتباين سعر لحم البط الفرنساوي بين 24 و24,5 جنيه، ولحم البط المسكوفي من 47 إلى 47,25 جنيه، فيما كان لحم البط المولار من 31 إلى 32,5 جنيه.

استقرار أسعار الرومي والسمان اليوم الخميس

واستقرت أسعار الرومى اليوم الخميس، وفقا للبورصة، وجاء سعر الكتكوت الرومي الأسمر عمر يوم من 16,5 إلى 17 جنيها، والكتكوت الرومي بوم عمر شهر من 16 إلى 16,5 جنيه، وكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم من 16,5 إلى 17 جنيها، أما كتكوت الرومي البرونزي وزن نصف كيلو عمر 45 يوما من 44 إلى 44,5 جنيه.

وجاء سعر كتكوت السمان الأسمر البري عمر يوم من 2,25 إلى 2,5 جنيه، وكتكوت السمان الأبيض الهجين عمر يوم من 2,75 إلى 3 جنيهات، وكتكوت السمان الهجين البياض عمر 14 يوما تراوح بين 5,5 و6 جنيهات.