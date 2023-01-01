أسعار الكتاكيت والبط والرومي في الأسواق أول أيام عام 2023

أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها، هدف للبحث اليومي من أصحاب المزارع والمربين، وكذلك لحوم البط بأصنافه يسعى للبحث عنها الكثير من ربات البيوت لمعرفة السعر قبل النزول للأسوق لشراء احتياجاتهم.

أسعار الكتاكيت في اليوم الأول من سنة 2023

أعلنت بورصة الدواجن أسعارالكتاكيت بأنواعها، مشيرة إلى أن الاختلاف والتباين في أسعار الشركات يعود إلى العديد من الأسباب منها الوزن والعمر.

ووفقاً لإعلان البورصة، سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 9.5 جنيه، والكتكوت الساسو عمر يوم 4.75 جنيه، والكتكوت البلدي عمر يوم 4.5 جنيه، أما الكتكوت الروزي 4.5 جنيه.

أسعار البط اليوم في البورصة

وبحسب إعلان البورصة، يأتي سعر لحم البط الفرنساوي 24 جنيها، ولحم البط المسكوفي 47 جنيها، ولحم البط المولار 31 جنيها، ولحم البط البلدي 51 جنيها للكيلو.

فيما جاء سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم من 6,5 إلى 7,5 جنيه، كتكوت البط المسكوفي عمر يوم من 15 إلى 16 جنيها، كتكوت البط المولار عمر يوم من 15 إلى 16 جنيها، ،البط الفرنساوي بيور عمر يوم 12 جنيها، البط المولار المستورد عمر يوم 17 جنيها، البط المولار المستورد عمر 15 يوما 29 جنيها.

أسعار الفراخ الرومي اليوم في البورصة

كما جاء سعر الرومي الأبيض عمر يوم 50 جنيها وفقا للمعلن في البورصة، الرومي الأبيض جديد عمر شهر 100 جنيه للكيلو، والرومي البرونزي عمر شهر وزن 300 جرام 24 جنيها، والرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 13 جنيها.

فيما جاء كتكوت الرومي الأسمر عمر يوم بـ17 جنيها والكتكوت الرومي البوم عمر شهر 16إلى 16,50 جنيها وكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت رومي برونزي وزن 500 جرام عمر 45 يوما 44 جنيها.