أسعار الكتاكيت والبط والرومي في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الكتاكيت من الفراخ والبط والرومي والسمان، يبحث عنها أصحاب المزارع في المحافظات المختلفة لتحديد المصدر الذي يتناسب مع رغباتهم الشرائية، للحصول على احتياجاتهم.

وتقدم «الوطن» أسعار بورصة الدواجن في السطور التالية، إذ يبحث الكثير من ربات البيوت لمعرفة السعر قبل النزول للأسوق لشراء احتياجاتهم.

استقرار أسعار البط في البورصة

شهدت أسعارالبط في بورصة الدواجن استقرارا، في مختلف الأصناف، وبحسب إعلان البورصة، جاء سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم من 6,5 إلى 7,5 جنيه، وكتكوت البط المسكوفي عمر يوم من 15 إلى 16 جنيها، وكتكوت البط المولار عمر يوم من 15 إلى 16 جنيها، والبط بغال جرموه عمر يوم 14,5، البط الفرنساوي بيورعمر يوم 12جنيها.

وتراوح سعر لحم البط الفرنساوي من 24 إلى 24,5 جنيه، ولحم البط المسكوفي من 47 جنيها إلى 47,25 جنيه، ولحم البط المولار من 31 إلى 32,5 جنيه، لحم البط البلدي الكيلو 51 جنيها.

أسعار الفراخ الرومي

فيما جاءت أسعارالكتكوت الرومي الأسمر عمر يوم 16,50 جنيه والكتكوت الرومي عمر شهر 16 جنيها وكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم 16,50 جنيه، والكتكوت الرومي البرونزي وزن نصف كيلو عمر 45 يوما 44 جنيها ويتراوح سعره بين 44 إلى 44,5 جنيها.

أما كتكوت السمان الأسمر البري عمر يوم فتراوح بين 2,25 إلى 02,50 جنيه، كتكوت السمان الأبيض الهجين عمر يوم 2,75 إلى 3 جنيهات، كتكوت السمان الهجين البياض عمر 14 يوما 5,5 إلى 6 جنيهات.

أسعار الكتاكيت في البورصة.. الروزي 5 جنيهات

ووفقاً لإعلان بورصة الدواجن تراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 9,25 إلى 9,5 جنيه، الكتكوت الساسو عمر يوم 4,50 إلى 4,75 جنيه، الكتكوت البلدي عمر يوم 4 إلى 4,5 جنيه، والكتكوت الروزي 5 جنيهات، الكتكوت الهجين 5,75 إلى 6 جنيهات، والكتكوت الفيومي 5,75 جنيه، والفيومي على وشه من 6,25 إلى 6,5 جنيها.