«الكرملين»: بوتين يؤكد الانفتاح على الحوار شرط امتثال كييف لمطالبنا

أعلن الكرملين اليوم، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد الانفتاح على الحوار بشرط امتثال سلطات كييف لمطالب روسيا والوقائع الجديدة على الأرض.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم»، إن الرئيس بوتين أشار إلى الدور الغربي عبر ضخ الأسلحة إلى كييف وتزويدها بالمعلومات والأهداف.

وأضاف أن الرئيس بوتين شدد على ضرورة إزالة جميع العقبات أمام الصادرات الروسية.