الكرملين: خطة السلام الأوكرانية ينبغي أن تشمل انضمام 4 مناطق جديدة

أكّد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أنَّه لن تكون هناك «خطة سلام» بشأن أوكرانيا إذا لم تشمل انضمام أربع مناطق جديدة إلى روسيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها بيسكوف تعقيبًا على مبادرة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتوصل إلى «خطة سلام» بحلول فبراير، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأكّد المتحدث الروسي مجددًا أنَّه لا توجد «خطة سلام» أوكرانية ممكنة إذا لم تأخذ في الاعتبار الواقع الحديث وهو انضمام أربع مناطق جديدة للأراضي الروسية، وقال إن «أي خطة لا تأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف لا يمكن أن تدعي أنها خطة سلام».

وكان الرئيس الأوكراني قد صرح أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي جو بايدن مقترحات كييف لتسوية الأزمة الأوكرانية، وقال زيلينسكي إنَّ بايدن أيد مبادرة أوكرانيا لعقد قمة سلام عالمية لمناقشة هذه المقترحات، وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن كييف تعتزم عقد «قمة سلام» في الأمم المتحدة بحلول نهاية فبراير، واقترح أن يقوم الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش بدور الوسيط، وأعرب جوتيريش عن استعداده للقيام بذلك.

يُشار إلى أنَّه في الفترة من 23 سبتمبر إلى 27 سبتمبر عقدت مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوروجيا استفتاء، إذ اختار غالبية الناخبين الانضمام إلى روسيا، ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رؤساء هذه المناطق معاهدات بضمها للأراضي الروسية.