متى يحق للموظف الحصول على حافز الميكنة وتحديث البيانات؟.. المالية تجيب

قالت وزارة المالية، إنه يمكن صرف حافز الميكنة وتحديث البيانات للموظفين، تمثل قيمة ما يتم صرفه للموظفين الدائمين أو المؤقتين أصحاب المسئوليات، نظير قيامهم بالعمل على نظم الميكنة بكل من نظام الدفع الإلكتروني GPS، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة تحديث البيانات بوحدات الموارد البشرية، وغيرها من النظم التى تقرها وزارة المالية.

وأضافت الوزارة في تقرير لها، عن شروط صرف المكافأت والحوافز، وذلك بعد الرجوع للإجراءات العامة للرقابة التي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية، حيث يجب التأكد من عدة شروط كما يلي:

- استمارة الصرف معتمدة من رئيس الجهة أو من يفوضه.

- مذكرة عرض على رئيس الجهة الإدارية، موض ًحا بها أسماء المستحقين لصرف الحافز، للموافقة على الصرف.

- إقرار من مسئول التوقيعات بأن المستحقين للحافز، وقعوا أيام عمل فعلية، بما لا يقل عن خمسة عشر يوم عمل في شهر استحقاق الحافز.

- إرفاق صورة من استمارة 75 المميكنة مطابقة للأرصدة الدفترية في شهر استحقاق الحافز.

- اعتماد رئيس الجهة أو من يفوضه لاستمارة الصرف.

- وجود ارتباط مالي على النوع المختص بالصرف.

- وجود موظف واحد لكل مسئولية على منظومتي GPS،GFMIS.

- ألا يزيد عدد مسئولي تحديث الملفات الوظيفية بوحدات الموارد البشرية عن موظفين اثنين.

- أن المستحقين للحافز معتمدين من قبل وزارة المالية، وتم إنشاء اسم مستخدم لهم.

- وجود الإقرار بأن السادة المستحقين للحافز قاموا بالتوقيع ما لا يقل عن خمسة عشر يدوم عمل في شهر استحقاق الحافز.

- يجوز أن يصرف للموظف نسبة من الحافز المقرر لوظيفته إذا شاب مستوى أدائه بعض أوجه القصور، وذلك حسبما يقترحه الرئيس المباشر ويعتمده الرئيس الأعلى.