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5 مزايا لـ«الذهب الخليجي».. نقاء وجودة عالية

كتب:

مارينا رؤوف
07:24 م | الأحد 01 يناير 2023
الذهب

الذهب

سلطت مؤسسة جولد بيليون العالمية الضوء على مزايا الذهب الخليجي، خاصة أن كل دولة تتميز بطريقة خاصة بها في تصنيع الذهب الخاص بها من حيث الأشكال والتصاميم ونسبة المعادن المضافة له من النحاس والفضة.

دبي مدينة الذهب

وأضافت المؤسسة في تقرير خاص بها أن قيمة الذهب تختلف وسعره وشكله على حسب البلد المصنعة له، وتعتبر دبي من أشهر دول العالم في بيع الذهب ويطلق عليها «مدينة الذهب» لأن بها سوق كامل يتواجد فيعه جميع الأشكال والأنواع.

مميزات الذهب الخليجي

ولفتت إلى أن الذهب الخليجي له العديد من المميزات التي نستعرضها في السطور التالية:

1 - يتميز الذهب الخليجي بنقاء وجودة عالية في التصنيع.

2 - يتميز بتنوع تصاميمه وأشكال المشغولات الذهبية والتي لا توجد إلا في سوق الذهب في دبي، لأن دبي تستورد الذهب من بلاد مختلفة زي الهند وتركيا وسنغافورة وماليزيا، وأشكال الذهب مميزة بالفخامة وجمال التصميم.

3 - يتم تفتيش الذهب الوارد لدبي للتأكد من جودته ونقائه.

4 - لا يوجد رسوم استيراد على الذهب الخام مثل السبائك، ولكن يتم فرض رسوم استيراد بنسبة 5% على المشغولات الذهبية، بسبب انخفاض رسوم الاستيراد تعتبر أسعار الذهب في دبي أقل تكلفة من الدول الأخرى.

5 - من أشهر عيارات الذهب الخليجي عيار 22 والذي يتكون من 91.6% من الذهب الخالص وحوالي 8.4% من النحاس والمعادن الأخرى، وهو يعتبر من افضل العيارات في صناعة المشغولات الذهبية، وهو عيار غير منتشر في مصر، حيث ينتشر أكثر عيارات الـ21 وعيار 18.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.