بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

تعرضت سيارة ربع نقل للانقلاب في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، على وصلة أبو سلطان الرابطة بين مدينة فايد وطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، ونقلو إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد إصابة 9 أشخاص جراء انقلاب سيارة في وصلة أبو سلطان، وانتقال سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

ودفع مرفق الإسعاف برئاسه الدكتور حسين كساب بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلي المجمع الطبي بالاسماعيلية لتلقي العلاج اللازم، وجرى استدعاء الأطقم الطبية والتمريض، واستشاري الجراحة والعظام والجهاز العصبي.

اسماء المصابين

وأسفر حادث الاسماعيلية عن إصابة كلا من: فريد أحمد علي، 42 سنة، اشتباه كسر بالزراع الأيسر، وابتسام علي شحاتة، 47 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وليلى مراد علي إبراهيم، 15 سنة، آلام بالصدر، وأسماء محمد محمود علي، 14 سنة، كدمة شديدة بالكتف الأيمن، وشربات إبراهيم علي سالم، 50 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيمن.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من: السيد عبدالرحمن عبد الهادي، 58 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، ونورهان فريد أحمد، 16 سنة، كدمة شديده بالوجه، وهبة السيد أبو الليل، 38 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، ورضا إبراهيم محمد حسب الله، 19 سنة، اشتباه كسر بالحوض وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.