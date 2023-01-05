مُعلم بكفر الشيخ يلحق بشقيقه بعد وفاته بـ13 يوما.. أصيب بنزيف في المخ

خيَّمت حالة من الحُزن على أهالي مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عقب وفاة فهمي عوض فرج، 52 عامًا، مُعلم بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ «STEM»، الذي رحل عن عالمنا مُنذ ساعات، متأثرًا بإصابته بنزيف مفاجئ في المخ، تاركًا سيرة طيبة، وذلك عقب وفاة شقيقه بحوالي 13 يومًا.

رواد السوشيال ميديا يتداولون صور المُعلم الراحل

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور المُعلم الراحل، الذي توفي بعد وعكة صحية مفاجئة، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جنازة مهيبة للمُعلم الراحل

وودع العديد من أهالي مدينة بيلا المُعلم المتوفى في جنازة مهيبة، عقب صلاة ظهر اليوم الخميس، وسط حالة من الصدمة التي انتابت الجميع، نظرًا لما كان يتمتع به الراحل من الطيبة، والتواضع، وحُسن الخلق، خاصة أنه لحق بشقيقه «طارق» الذي كان يعمل مهندسًا ورحل منذ 13 يومًا في 24 ديسمبر الماضي.

وذكر حمادة السيد، أحد أقارب المُعلم الراحل، لـ«الوطن»، أنه أصيب بنزيف مفاجئ في المخ منذ حوالي أسبوع، ليرحل بعد وفاة شقيقه بفترة قليلة: «كان زعلان على أخوه أوي، والأحزان مفارقتش بيتهم من شهور لأن والدته توفيت في شهر أبريل 2022، وشقيقه توفي في شهر ديسمبر 2022، وهو توفي في شهر يناير 2023، يعني 3 من أسرة واحدة في أقل من سنة، وربنا يصبرنا على فراقهم، ويصبر كل حبايبهم يا رب».

وأعرب الدكتور إيهاب الدسوقي، أحد أصدقاء الراحل، عن بالغ حزنه لوفاته، قائلًا: «كان من أطيب وأحن خلق الله، من الشخصيات اللي يتزعل عليها بجد، لأنه شخص أبيض ونقي، تعاملاته ملهاش حدود، طيب، غلبان، مكافح، بيفهم في كل حاجة، الناس كلها بتحبه وتحترمه، وكان شاطر جدًا في شغله».

وأضاف «الدسوقي»: «ماكنش بيبخل بأي معلومة على حد من زمايله، وكان دايمًا ساعي في الخير، وبيشارك في أعمال خيرية كتير، وصُدمنا كلنا بوفاته لأنه تعب فجأة من حوالي أسبوع، وأُصيب بنزيف في المخ، وكُنا لسة بنعزيه في أخوه من كام يوم، والنهاردة بنعزي فيه، وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

«أكتر حد في بداية حياتي العملية كان بيدعمني ويساعدني، يمكن هو الإنسان الوحيد اللي كان موقفه ثابت ورأيه واضح ومبيتغيرش»، بهذه الكلمات عبرت سمر سمير، إحدي طالبات المُعلم الراحل، عن حُزنها لوفاته: «كان هو المُعلم الوحيد اللي تقدر تاخد رأيه في أي حاجة وأنت على ثقة إنه بينصح لوجه الله».

وتابعت «سمر»: «ساب لنا كتير حلو نفتكره بيه، وأدى رسالته على أكمل وجه، يعز عليا إني أقول كلمات الرثاء دي أوي، وربنا يرحمك ويغفر لك بحق كل موقف كويس عملته وكل حرف علمته ليا ولطلابك».

إدارة بيلا التعليمية تنعى المُعلم الراحل

وفي سياق متصل، نعت إدارة بيلا التعليمية، برئاسة الدكتور عادل حجاج، مدير عام الإدارة، المُعلم الراحل فهمي عوض فرج، الذي وافته المنية.