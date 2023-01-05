توزيع لحوم على 175 أسرة مجانا في الحامول بكفر الشيخ

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، احتفالية لتوزيع عدد 350 كيلو لحوم مجاناً على 175 أسرة من غير القادرين بكنيسة مارجرجس بالحامول فى محافظة كفر الشيخ، وذلك احتفالاً بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023.

جاء ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية التحالف الوطني، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

جاء ذلك، بحضور أيسر عبد الرحمن، نائب رئيس مركز ومدينة الحامول، وممثل عن إدارة أوقاف الحامول، وعدد من القيادات التنفيذية.

توزيع عدد 350 كيلو لحوم على 175 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أنه تم توزيع عدد 350 كيلو لحوم على 175 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة، مؤكداً أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

ومن جانبه، أشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الجمعية تحرص دائماً على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجاً، في مراكز ومدن وقرى المحافظة.

تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخيرية بكفر الشيخ

وأفاد «شعبان»، إلي أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من «شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحى».