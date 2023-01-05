الرئيس السيسي يوجه بتوفير التمويل اللازم لإنجاز مشروعات طلاب سوهاج

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير التمويل اللازم لإنجاز مشروعات طلاب محافظة سوهاج.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في سوهاج، عن النمو السكاني وما يمثله من تحد: «أتمنى لو يكون هناك شخص لترجمة لغة الإشارة؛ لترجمة ما يحدث للصم والبكم».

وأضاف: «كان من المهم يكون حد معانا يترجم للغة الإشارة وياخد الكلام مننا، لأن الناس اللي بتشوفنا من حقها يسمعونا سواء في التليفزيون أو المناسبات اللي زي دي».