افتتاح وحدتي العلاج بالإشعاع لمرضى السرطان قريبا في الإسكندرية

أعلن الدكتور طارق حماية، مدير مستشفى جمال عبدالناصر التابع لهيئة التأمين الصحي بالإسكندرية، افتتاح وحدة العلاج بالإشعاع لمرضى السرطان، ووحدة جراحة قلب مفتوح قريبًا، لتقديم خدمة طبية متميزة في مختلف التخصصات.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أيمن كامل، مدير عام هيئة التأمين الصحي بغرب الدلتا، النائب إيهاب أبوكليلة عضو مجلس الشيوخ، ووفد من قيادات حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، لبحث أوجه الدعم والتعاون الذي تقدمه الهيئة لمرضى التأمين الصحي بالإسكندرية والمحافظات المجاورة، وكفاءة الخدمة المقدمة لأهالي الإسكندرية.

إمكانية تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بالاسكندرية

وتناول اللقاء مدى إمكانية تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد نجاح التجربة بشكل مبهر في محافظتي بورسعيد والأقصر، كما أجرى «أبوكليلة»، زيارة إلى المستشفى، واستقبله الدكتور طارق حماية، مدير المستشفى، لبحث سبل توفير المستلزمات والأجهزة الطبية التي يحتاجها المستشفى لكي يحصل كل مريض على حقه المشروع من العلاج والرعاية الصحية التي يكفلها له الدستور والقانون.

الرعاية في مستشفيات التأمين الصحي

وأشاد «أبوكليلة» بالرعاية التي يتلقاها المرضى في مستشفيات التأمين، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمنظومة الصحية وتوفير العلاج للمواطنين وإطلاق الحملات الطبية لمواجهة الأمراض، كما تفقد مستشفى صدر المعمورة التخصصي، وطوسون للتأمين الصحي ومستشفى الرمل للأطفال «وينجت»، الذي يخدم الآلاف من الأطفال.