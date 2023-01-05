محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة وسمنود

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عددًا من الشوارع التي جرى تطويرها ورفع كفاءتها بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود، من خلال جولة موسعة رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب.

تفقد أعمال الرصف

بدأت الجولة بتفقد منطقة منشية عبد المنعم رياض بحي ثان المحلة الكبرى، حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير تشمل توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي من دوران الشركة حتى نهاية سوق التقوى، تمهيد 28 شارع فرعي، وإزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة تمهيدا لتركيب الأنترلوك بالشوارع الجانبية، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

كما تفقد «رحمي»، خلال الجولة شوارع «جمال عبد الناصر، سكة قطور، سكة دمرو، ميدان الزارعة»، إلى جانب متابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمرحلة الثانية والثالثة من كورنيش المحلة والذي يتم إنشاؤه بطول 6.8 كم وعرض 18 متر على ثلاث مراحل.

مصنع تدوير المخلفات

وفي مركز المحلة، تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بمصنع تدوير المخلفات الصلبة، حيث تمت إقامة سور جديد للمصنع ودهانه وإنارته بجانب تطوير مبنى العمال والمبنى الإداري، وإقامة مظلتين للمتولد اليومي وأخرى للمعدات وورشة ميكانيكية للمعدات، وصب الأرضيات، وتطوير الميزان ورفع قدرته الكهربائية بتركيب 2 محول بقدرة 2 ميجاوات بالإضافة لأعمال الحماية المدنية.

كورنيش سمنود

وتابع «رحمي» الأعمال الجارية في كورنيش ترعة الساحل بسمنود، الذي يتم إنشاؤه بطول 3 كم وعرض 6 أمتار بتكلفة مالية 47,7 مليون جنيه ليصبح متنزها ومتنفسا جديدا وحضاريا لمدينة سمنود، إلى جانب كونه محوراً مروريا يساهم في تقليل الازدحام المروري الذي يعاني منه مدخل المدينة، كما تفقد أعمال توسعة مدخل المدينة بطول 1.2 كيلو متر.

تفقد مسار العائلة المقدسة

واختتمت الجولة بتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود، الذي يُعد المحطة الخامسة التي استقبلت السيدة العذراء والسيد المسيح في رحلتهم المقدسة، حيث وجه «رحمي» التهنئة لكاهن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بعيد الميلاد المجيد، كما تفقد آخر استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الميلاد المجيد بمحيط الكنيسة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة الكبرى، المحاسب سعد نصر رئيس ثان المحلة الكبرى، رضا علي رئيس مركز ومدينة سمنود .