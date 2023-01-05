السيسي من سوهاج: «بلدنا تحتاج إلى 70 تريليون جنيه.. ولازم نحلم»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المصريين يحلمون برفع خدمات الصرف الصحي لنسبة 100%، مشيرا إلى أن الدولة في الفترة الماضية حاولت رفع الخدمات لكنها لم تستطع لأنها وقتما كان الدكتور مصطفى رئيسًا لهيئة المجتمعات».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في أثناء افتتاح مشروعات «حياة كريمة» في محافظة سوهاج: «كل كلمة محسوبة بدقة، اللي قبلنا كانوا عايزين يعملوا بس مقدروش يعملوا، متابعًا: «البلد تحتاج إلى 70 تريليون جنيه لتحقيق ما حدث في سوهاج».