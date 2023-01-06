الانتهاء من تنفيذ مشروع سكن كريم في محافظة قنا

كشفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن تفاصيل مشروع سكن كريم في عدد من محافظات مصر، والذي يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة الأهالي في المحافظات التي تعاني ضعف الخدمات.

وأعلنت «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» تفاصيل مشروع سكن كريم، الذي يستهدف توفير منازل لائقة للأهالي المحتاجين، حيث يتواجد المشروع الآن في محافظة قنا وبالتحديد قرية أبومناع غرب «الميات».

مشروع سكن كريم

ويأتي تفاصيل مشروع سكن كريم في قنا كالآتي:

- يتكون المشروعات من 4 عمارات سكنية.

- إجمالى عدد الوحدات السكنية بالمشروع 36 وحدة سكنية تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%.

- الوحدات السكنية مجهزة بالكامل وتتكون من ثلاث غرف ومطبخ وحمام بمساحة 100 متر.

- ملحق بالوحدات السكنية عدد من حظائر الماشية عددهم 36 حظيرة، بمعدل حظيرة لكل مالك وحدة بمساحة 15 مترًا، تيسيرًا للمستحقين من الأهالي المقيمين في الوحدات لتربية المواشي وتحقيق دخل مادى لهم.

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين حياة المواطنين في القرى النائية التي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، والتي تشمل الكشف والعلاج في جميع التخصصات الطبية بالمجان، فضلا عن تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.