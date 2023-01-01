قناة الحياة تعرض تقريرا عن مجمع سكن كريم في برنبال: تكلفته 19 مليون جنيه

عرضت قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مجمع سكن كريم بقرية برنبال يستهدف إنشاء 3 عمارات سكنية والعمارة مكونة من 4 طوابق وتضم 9 وحدات سكنية».

ويتواصل العمل لإنشاء أول مجمع سكني لأهالي قرية برنبال و4 توابع بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، ضمن مشروع سكن كريم، حيث يستهدف المجمع إنشاء 3 عمارات سكنية، بواقع 4 طوابق في العمارة الواحدة، بحيث تضم 8 وحدات سكنية.

المجمع مقام على مساحة قدرها 1800 متر مربع، كما أنّ 32 أسرة بقرية برنبال ومعدية مهدي وعزبتي خليج قبلي وبحري، يستفيدون من مشروع سكن كريم، وتبلغ تكاليف إنشاء مجمع سكن كريم بقرية برنبال 19 مليون جنيه.