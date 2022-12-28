«صناع الخير» تحتفل بختام المرحلة الأولى من مبادرة سكن كريم «صور»

احتفلت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم، بختام، المرحلة الأولى من سكن كريم، بعد الانتهاء من إعادة إعمار 200 منزل في سبع قرى من الأشد احتياجًا في مراكز الفيوم المختلفة، وتسليم مفاتيح المنازل في الاحتفالية.

مؤسسة صناع الخير للتنمية

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري المحافظ، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والأستاذ خالد عبدالصادق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، والأستاذ مصطفى صلاح الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، والأستاذ هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، والدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بالمؤسسة.

وأعادت صناع الخير، إعمار البيوت وسلمتها لأصاحبها، بالشراكة مع المهندس للتأمين والمهندس لتأمينات الحياة، ويأتي ذلك تتويجًا لجهد كبير داخل قرى الفيوم باستطلاع أحوال منازل الأسر الأولى بالرعاية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

وأشاد محافظ الفيوم، خلال احتفالية تسليم المنازل، بالدور الإيجابي لمؤسسة صناع الخير للتنمية وشركائها، في القطاعين الخدمي والتنموي، والوقوف بجانب الأولى بالرعاية من المواطنين ومتابعة العمل بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن إعمار المنازل للأسر الأولى بالرعاية سيأتـي تباعاً بمختلف قرى مراكز المحافظة، موجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بتوفير مشروعات صغيرة وورش حرفية للأهالي خاصة السيدات لتعينهم على مطالب الحياة.

منظمات المجتمع المدني

وقال «الأنصاري»، إن المنازل التي جرى إعمارها ورفع كفاءتها، جاء بالتنسيق بين مؤسسة صناع الخير للتنمية وشركات المهندس التأمين والتأمين على الحياة، في إطار المشروع القومي «حياة كريمة»، بما يجعل المنطقة من المناطق الأكثر تطوراً، من خلال التعاون المثمر والبناء بين قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب آخر بما يعود بالنفع على المواطن،

من جانبه، أوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، أن صناع الخير احتفلت بالانتهاء من إعادة إعمار 200 منزل ضمن المرحلة الأولى من مبادرة سكن كريم في قرى دار السلام وعزبة الصعايدة والصفيح والنزلة بمركز يوسف الصديق والحبون مركز سنورس والسدح مركز اطسا وداود والجلابية بطامية فضلاً.

وأضاف «زمزم»، أن «سكن كريم» أطلقتها صناع الخير تنفيذا لاستراتيجية عمل تتبناها المؤسسة تهدف الى خلق بيئة معيشة كريمة للأسر الاولى بالرعاية بجانب تنفيذ مبادرات اخرى تستهدف تمكينهم اقتصاديا من خلال خلق فرص عمل غير تقليدية لهم وكذلك تنفيذ مبادرات تقدم لهم خدمات طبية ذات جودة لمحاربة الامراض الاكثر شيوعا وتأثيرا على حياة هذه الاسر وانشطتهم الحياتية اليومية.

أما خالد عبد الصادق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمهندس للتأمين، فقال إن الشراكة مع صناع الخير للتنمية لإعادة اعمار المنازل المتهالكة بمنطقة الجلابية بطامية تأتى ضمن جهود المهندس للتامين فى الدعم المجتمعي للشرائح الاولى بالرعاية من خلال المسئولية المجتمعية وان هذه الجهود تشمل بجانب تهيئة البيئة المعيشية للأسر المستهدفة من خلال اعادة اعمار مساكنهم لتصبح مساكن كريمة تشمل ايضا تقديم المساعدات العينية والموسمية وتنظيم القوافل الطبية.

تطوير الريف المصري

وأشار مصطفى صلاح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمهندس لتأمينات الحياة إلى أن إعادة إعمار المنازل المتهالكة يأتي من واقع قيام المؤسسات الاقتصادية بمسئوليتها المجتمعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتطوير الريف المصري واستهداف الانتقال بالأسر الأولى بالرعاية إلى مساكن ادمية كريمة وظروف معيشية مناسبة يستحقها المواطن المصري.