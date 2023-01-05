كسر في خط المياه الرئيسي المغذي لمدينة مرسى مطروح من الإسكندرية

تعرض خط مياه الشرب الرئيسي ال 1000 ملي المغذي لمدينة مرسى مطروح، لكسر أمام مدينة رأس الحكمة الجديدة في الكيلو 65 طريق «مطروح / إسكندرية»، مما تسبب في تعطل نقل المياه القادمة من الإسكندرية عبر الساحل الشمالي الغربي.

الدفع بفريق الطوارئ

وقال محمد خضر، المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن الشركة دفعت بفريق الطوارئ الذي يضم فنيين ومهندسين على أعلى مستوى من الخبرة، وجاري التعامل مع الكسر بشكل عاجل لإنهاء الإصلاح وإعادة تشغيل الخط الناقل.

كسور خط مياه مطروح

وأضاف المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة مطروح في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه خلال الأيام الماضية حدثت عدة كسور في خطي المياه ال1000 مللي، وخط ال700 مللي، وكان آخرهم كسرين في المنطقة الواقعة بين مدينة رأس الحكمة حتى مدينة مرسى مطروح.

سبب كسور خط مياه مطروح

وأوضح أن سبب كسور خط مياه الشرب المغذي لمدينة مرسى مطروح، ناتج عن المعدات الثقيلة التي يتم استخدامها في توسعة طريق «مطروح / الضبعة»، والحفر في عدة أماكن مما يؤدي إلى حدوث كسور في الخط لاصطدام الآلات به.

ولفت إلى أن الشركة تغذي حاليًا جميع المناطق السكنية من خلال احتياطي المياه الاستراتيجي الذي جرى تخزينه من خلال الخزانات الاستراتيجية الكائنة في الكيلو 9 شرق المدينة، ومحطات تحلية مياه البحر في الرميلة، وضخ كميات تتناسب مع حجم الكتلة السكانية في الأحياء تحت إشراف الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.