اتحاد المستثمرين: افتتاح الرئيس لمشروعات سوهاج يؤكد دعمه لتوطين الصناعة

أشاد علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجهود الدولة المصرية للنهوض بجميع المحافظات، والتوسع في تقديم خدمات على أعلى مستوى بها، خصوصا محافظات الصعيد.

وأضاف أن القيادة السياسية حريصة على توفير جميع سبل الراحة لكل المواطنين من خلال التوسع في إنشاء وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مبادرة حياة كريمة في المحافظات، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية توفر العديد من فرص العمل للشباب، وإلى نص الحوار..

كيف ترى اهتمام الدولة بالصعيد؟

في الحقيقة الدولة المصرية ومنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم قبل نحو 8 سنوات، وهي مهتمة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، خصوصا صعيد مصر، ويرى الجميع حجم المشروعات التي جرى تنفيذها على مدار هذه السنوات سواء كانت مشروعات بنية تحتية ومصانع وغيرها، والأهم أيضا مشروع حياة كريمة الذي ينفذ على مستوى الجمهورية.

أما عن افتتاح الرئيس اليوم لعدد من المشروعات القومية في المحافظة خصوصا المناطق الصناعية فهذا أمر ممتاز، ويؤكد أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو دعم الصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل للشباب بها.

ماذا عن مشروعات محافظة سوهاج؟

اختيار محافظة سوهاج أمر موفق، لأنها غنية بالشباب، وبها العديد من المزايا الخاصة، أبرزها أنها تقع في منتصف الصعيد تقريبا، ويمكن بكل سهولة أن تكون إحدى أهم المحافظات التي توفر فرص عمل للشباب، خصوصا أن بعض الناس كان لديهم شكوى من التهميش.

وبخلاف المشروعات التي جرى افتتاحها من قبل الرئيس السيسي في سوهاج هناك مشروعا آخر في غاية الأهمية، وهو فرع للهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ينهي جميع الإجراءات التي يحتاج إليها المستثمر في سوهاج.

وما العائد من افتتاح فرع لهيئة الاستثمار في سوهاج؟

كما ذكرنا، أن سوهاج تقع في منتصف الصعيد، ووجود هذا المقر يساهم في حل أي مشكلة قد تواجه المستثمر في سوهاج أو أي محافظة في الصعيد، وخاصة عند إنهاء أي إجراء أو أوراق.

ماذا عن المجمعات الصناعية؟

في الحقيقة، جرى إنشاء مجمع صناعي بمحافظة سوهاج، للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا المشروع يعتبر نسخة أخرى من مجمع جرى ‘نشائه في العاشر من رمضان، ومقدم بتسهيلات كبيرة جدا للمستثمرين، وجرى توصيل جميع المرافق لهذا المجمع، فكل هذه المشروعات تعطي مؤشرا إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق الصناعة الوطنية، ونحو المشروعات الإنتاجية التي توفير فرص العمل للشباب.

ما هو دور اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوهاج؟

لدينا مكتب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوهاج، ونقوم بمساعدة عدد كبير من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال إلى الصعيد، خصوصا أن أغلب المشاكل التي كانت تواجه المستثمرين هناك يجرى العمل على حلها فورا.

كيف يمكن الاستفادة من التسهيلات والمشروعات الصناعية التي تمت في سوهاج؟

بالفعل لدينا خطة للاستفادة من المشروعات الصناعية التي أقيمت هناك، وأرسلنا للمحافظات في الصعيد والمناطق الصناعية قائمة كاملة بالمنتجات التي يجب التعامل على تصنيعها والتوسع فيها هناك، هذه المنتجات نقوم باستيرادها من الخارج، ويمكن تصنيعها محليا، مثل أدوات المعمار وأدوات الزراعة، والتي لا تحتاج إلى تكنولوجيا عالية، وخلال الفترة المقبلة يجرى العمل على تسهيل تمويل المشروعات، من خلال التعاون مع القطاع المصرفي المصري.

ماذا عن المناطق الصناعية في محافظة سوهاج؟

لدينا عدد كبير من المناطق الصناعية على مستوى سوهاج، أبرزها التي تقع بحي الكوثر شرق النيل في بداية طريق الصعيد البحر الأحمر وعلى طريق القاهرة أسوان الشرقي، هذه المنطقة تبعد 12كم عن مدينة سوهاج، ولدينا أيضا المنطقة الصناعية بالأحايوة، هذه المنطقة تقع شرق النيل بمركز أخميم على طريق القاهرة أسوان الشرقي، وأيضا لدينا المنطقة الصناعية بغرب طهطا، الموجودة في شمال غرب مدينة سوهاج بمسافة 50 كم، وتبعد 17 كم عن مدينة طهطا، لكنها قريبة من طريق الصحراوي الغربي، وأيضا لدينا المنطقة الصناعية غرب مدينتي طهطا وجهينة، وتقع جنوب غرب مدينة سوهاج.