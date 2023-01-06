حلم «عربي» أول معيد كفيف في سوهاج يتحقق.. تمنى لقاء الرئيس

تحقق حلم «عربي محمد نعمان» أول معيد كفيف بجامعة سوهاج، الذي أفصح عنه في حوار سابق له مع «الوطن» برغبته في لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ وصف ذلك بأنه «أحد الأحلام»، وقد تحقق ذلك بالفعل عند زيارة الرئيس للمحافظة.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عربي نعمان، أول معيد كفيف بجامعة سوهاج، أثناء فعاليات زيارته للمحافظة، خلال افتتاح جامعة سوهاج الجديدة والمستشفى التعليمي الجامعي الجديد، وتفقد قرية أم دومة بمركز طما.

جاء ذلك ضمن تكريم عدد من الشخصيات بمحافظة سوهاج بينها، أسماء راحلين من أبناء المحافظة مثل الشيخ محمد سيد طنطاوي، والفنان جورج سيدهم، ليعبر عربي عن سعادته بتحقيق حلمه وتكريمه رفقة والدته التى دعمته طوال مشواره.

تعيين أول معيد كفيف بسوهاج

وكان أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، تعيين عربي محمد محمد نعمان كمعيد بشعبة الصحافة بقسم الإعلام بكلية الآداب، ليكن أول معيد كفيف بالجامعة، بعد أن حصل على تقدير تراكمي امتياز مع مرتبة الشرف بنسبة 90% وكان الأول على دفعته طوال 4 سنوات.