كلية التجارة: ليس لنا علاقة بحفل حكيم في الإسكندرية واتحاد الطلاب غير مسؤول

نفت إدارة كلية التجارة جامعة الإسكندرية، واتحاد طلاب، علاقتهما بحفل حكيم في الإسكندرية، الذي أعلن عنه المطرب منذ أيام وبدأ الحجز من قبل الطلاب.

كلية التجارة تحسم الجدل حول حفل حكيم في الإسكندرية

وقال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، اليوم، إن إدارة كلية التجارة جامعة الإسكندرية، واتحاد طلاب الكلية بها، غير مسؤولين عن أي حجز خارج الكلية.

وأضاف الصيفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يعتد بغير الحفلة الرسمية التي يعلن عنها على الصفحات الرسمية للكلية، مطالبا طلاب الكلية بعدم الانصياع إلى تلك الحفلات.

حفل حكيم في الإسكندرية

جاء ذلك بعدما نشر المطرب الشهير حكيم، منشورا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلاً خلاله: «جمهوري في إسكندرية وحشتوني أوي معادنا 24 فبراير 2023 في جامعة الإسكندرية - كلية تجارة علشان نرقص ونغنى سوا».