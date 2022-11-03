حضور فيلم في «تجارة الإسكندرية» يهدي الطلاب 10 درجات.. محاضرات وإبداع

في واقعة غير مألوفة، أعلنت كلية التجارة جامعة الإسكندرية، عن ضرورة حضور طلاب الفرقة الأولى بالكلية لعرض سينمائي يساهم في حصدهم 10 درجات خلال مقرر مادة القضايا المجتمعية، وهو الأمر الذي أشاد به الطلاب وخلق حالة من الإعجاب بتلك الفكرة.

وبحسب كلية التجارة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور السيد الصيفى، عميد الكلية، فإنه تقرر على طلاب المستوى الأول المقرر عليهم مقرر «قضايا مجتمعية» حضور فيلم «الصبي الذي سخر الرياح» اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2022 الساعة 5 مساء بمدرج (د).

وقال الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، إن تلك المادة ضمن متطلبات الجامعة، لافتاً إلى أهمية دراسة الطالب مواد من كليات أخرى خارج تخصصه.

حضور الفيلم يساوي 10 درجات

وأضاف عميد الكلية لـ«الوطن» أنه وفقا للدكتور صلاح سليمان المنسق العام لمقرر قضايا مجتمعية واللجنة المنظمة للمقرر فى كليه التجارة، فإن حضور طلاب الكلية للفيلم السينمائي سوف يحسب لهم 10 درجات من درجات الجزء العملي لمقرر «قضايا مجتمعية».

ولفت إلى أن هذا الفيلم سيتم عرضه بالإضافة إلى أفلام أخرى هادفة، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه أولا في كلية التجارة و بعدها في سائر الكليات.

625 طالبا وطالبة يحضرون الفيلم

وأشار إلى أنه قد تم إطلاق رابط تسجيل إلكتروني للطلاب خلال الأيام الماضية من أجل تسجيل أسماء الطلاب الراغبين في حضور الفيلم، والذي بلغ عددهم 625 طالبا وطالبة مقسمين على قاعتين.

فيما أبدى الطلاب إعجابهم بتلك الفكرة المبتكرة التي تخرجهم من الجانب التعليمي المقتصر على المحاضرات إلى الجانب الإبداعي، فتقول نورا كشك، إحدى الطالبات: « الكلية بقالها فترة فيها حاجات جميلة قرارات وأنشطة لطيفة».